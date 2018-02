Πιστολέρο σκόρπισε τον τρόμο σε σχολείο στην Φλόριντα. Τουλάχιστον ένας νεκρός!

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 με 50 ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλου σε ένα λύκειο στη Φλόριντα, σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα, τον τοπικό αρχηγό της πυροσβεστικής και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο ένοπλος παραμένει ασύλληπτος» ανέφερε σε tweet το γραφείο του σερίφη. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός FOX-10 μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή και ζήτησε να μην πλησιάζει κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχολικό συγκρότημα έχουν εγκλωβιστεί περίπου 40 παιδιά, τα οποία φέρονται να έχουν κλειστεί σε μία ντουλάπα για να γλιτώσουν από τον «πιστολέρο».

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Γονείς έσπευσαν στο σημείο να δουν αν είναι καλά τα παιδιά τους, ωστόσο, η αστυνομία τους απομακρύνει μέχρι να εντοπίσουν τον πιστολέρο.

AVOID AREA OF DOUGLAS HS for ACTIVE POLICE SCENE. Do not call 911 unless an emergency. Nothing further. — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) February 14, 2018

Στο διαδίκτυο ήδη έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με μαθητές που τρομαγμένοι τρέχουν να σωθούν από τους πυροβολισμούς. Αλλά και φωτογραφίες με παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο με τα χέρια τους σηκωμένα.

Ο δράστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι άντρας, παραμένει ελεύθερος και κανείς δεν ξέρει τα αίτια της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, ο «πιστολέρο» φορούσε μαύρο μπλουζάκι.

Στο σημείο έχει σπεύσει και το FBI το οποίο διερευνά το αν πρόκειται για κάποια τρομοκρατική επίθεση.

Για τους πυροβολισμούς έχει ενημερωθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχόλειο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.

Στο Stoneman Douglas High School φοιτούν 3.000 με 5.000 παιδιά, τα οποία ήταν στις εγκαταστάσεις όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Δείτε τα βίντεο

Δείτε LIVE εικόνα