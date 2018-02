Σύμβουλος Ερντογάν: Οι Αμερικανοί θέλουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία

Νέα πρόκληση από τον σύμβουλο του Ερντογάν. Ο Γιγκίτ Μπουλούτ μιλώντας στην τηλεόραση του ΤRT, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, ενώ ο στρατός της χώρας διεξάγει επιχειρήσεις στην Συρία.

Μάλιστα, είπε ότι σε μια τέτοια περίπτωση η απάντηση της Αγκυρας θα είναι σκληρή.

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he has no doubt that Americans plan to unleash Greece in attacking #Turkey while Turkish military engaged in #Syria, says Turkey's response would be toughest. pic.twitter.com/Iuv3lFB8g2