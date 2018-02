Βίντεο-ντοκουμέντο από τη συντριβή του ρωσικού αεροσκάφους

Κάμερα ασφαλείας αποτύπωσε – κατά πάσα πιθανότητα – την συντριβή του ρωσικού αεροσκάφους με τους 71 επιβαίνοντες την Κυριακή σε περιοχή της Ρωσίας.

Στο υλικό από την κάμερα ασφαλείας, στη μέση του χιονισμένου τοπίου εμφανίζεται μια πορτοκαλί φλόγα, η οποία στη συνέχεια μεγαλώνει και φαίνεται σαν έκρηξη.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το υλικό, που δημοσίευσε η βρετανική Daily Mail, είναι αυθεντικό και αν δείχνει το κύριο μέρος του αεροπλάνου ή κάποιο τμήμα του, την ώρα που πέφτει στο έδαφος.

Από τη συντριβή του αεροσκάφους, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το μεσημέρι της Κυριακής, έχασαν της ζωή τους και οι 71 επιβαίνοντες. Να σημειωθεί πως το αεροσκάφος κατέπεσε μόλις πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από τη Μόσχα και είχε προορισμό την πόλη Ορσκ στην περιοχή Ορενμπούργκ, περίπου 1.500 χλμ. νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Επρόκειτο για ένα αεροσκάφος που ανήκε στη ρωσική εταιρία Saratov Airlines. Σύμφωνα με την αεροπορική το αεροπλάνο ήταν κατασκευής 2010 και είχε περάσει απ΄ όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

Συγκλονισμένη η ρωσική κοινή γνώμη

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, κανείς δεν επέζησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο. Η εισαγγελία που ειδικεύεται στις μεταφορές ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες, 65 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, είναι νεκροί και πως το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ τέσσερα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας.

Τηλεοπτικά πλάνα από τη σκηνή του ατυχήματος δείχνουν συντρίμμια του αεροπλάνου, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία μηχανή, να κείτονται στους αγρούς πάνω σε πυκνό στρώμα χιονιού. Ελικόπτερα βρίσκονταν στο σημείο καθώς και διασώστες σε ειδικά οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι. Αξιωματούχος του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων δήλωσε πως δύο σοροί έχουν βρεθεί στο σημείο.

Το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί το 2010. «Η Ελένα Βορόνοβα, εκπρόσωπος της Saratov Airlines, δήλωσε πως δεν υπήρχαν ανησυχίες για την τεχνική κατάσταση του αεροπλάνου, το οποίο είχε περάσει από σέρβις στην εταιρία της το 2016. Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση έδειξαν συγγενείς να περιμένουν στο αεροδρόμιο του Ορσκ, ορισμένοι κρατώντας το κεφάλι στα χέρια τους. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya 24 πως μία ομάδα ψυχολόγων βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης.

Μυστήριο με τα αίτια της συντριβής

Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη την αιτία της συντριβής, με τα ενδεχόμενα του ανθρώπινου λάθους, της τεχνικής βλάβης και των άσχημων καιρικών συνθηκών να παραμένουν ανοιχτά. Απάντηση αναμένεται να δώσει το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που βρέθηκε 4 ώρες μετά τη συντριβή, όπως αναφέρει το πρακτορείο RT.

Σύμφωνα με το ρωσικό σάιτ gazeta ru, ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι ο πιλότος ανέφερε μια τεχνική βλάβη στο αεροσκάφος και ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Zhukovsky. Ρώσοι αξιωματούχοι ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιώσει τη σχετική αναφορά. Αλλές αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη στη μια μηχανή του αεροσκάφους που μπορεί να προκάλεσε το δυστύχημα.

Από τη μεριά του, ο ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε ότι το σκάφος πραγματοποίησε μια “βουτιά” 1.000 μέτρων το λεπτό, πέντε λεπτά μετά την απογείωση.

Νωρίτερα, ένα άλλο σενάριο κυκλοφόρησε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης το οποίο έκανε λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με ελικόπτερο στον αέρα. Το σενάριο αυτό διαψεύστηκε αμέσως από τις αρχές.

#BREAKING First images of the Saratov Airlines An-148 After is has crashed #russia #crash pic.twitter.com/WYW5Z1rRC9

To χρονικό της τραγωδίας

Το στίγμα της πτήσης 6W703 χάθηκε από τα ραντάρ περίπου 4 με 5 λεπτά μετά την απογείωση. Ειδικότερα, το αεροσκάφος, το οποίο ήταν επτά ετών, απογειώθηκε στις 14:24 ώρα Ελλάδος και άρχισε να χάνει ύψος. Ενα λεπτό πριν συντριβεί φέρεται να έκανε βουτιά από τα 6.200 πόδια στα 3.200 και το σήμα του χάθηκε 20 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, η συντριβή καθορίζεται στις 14:28 (13:28 ώρα Ελλάδας).

Με ανακοίνωσή της, η κατασκευάστρια εταιρία ανέφερε ότι το αεροσκάφος κατασκευάστηκε το 2010 και δήλωσε πρόθυμη να συνεισφέρει με όποιον τρόπο μπορεί στην έρευνα για την υπόθεση.

DETAILS: #AN148 was manufactured less than 8 yrs ago. It was first operated by Rossiya Airlines, including on intl routes, and then was leased to #SaratovAirlines https://t.co/JOalOs1ZSd pic.twitter.com/MCUy48f3Cx