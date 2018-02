Αυτά είναι τα πρόσωπα της αεροπορικής τραγωδίας στην Μόσχα

Στην δημοσιότητα δόθηκαν στοιχεία και φωτογραφίες από τους άτυχους επιβάτες και το πλήρωμα που σκοτώθηκαν στην αεροπορική τραγωδία της Μόσχας.

Το νεότερο θύμα είναι Nadezhda Krasova που ήταν 5 χρονών, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την μητέρα της, την 32χρονη Oksana Krasova.

Μερικά από τα άλλα θύματα είναι ο πιλότος Sergey Gambaryan 34 ετών, η αεροσυνοδός Anastasia Slavinskaya, 29 χρονών, η επίσης αεροσυνοδός Viktoria Koval, η επιβάτης Kriskentia Alexeenko, η Ulyana Son 28 ετών και ο Ilya Poletayev 17 ετών.

Remember the 71 people who died aboard the Saratov Airlines Antonov AN-148 which has crashed near Moscow today. pic.twitter.com/SKufQzsg8C