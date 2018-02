Συντριβή ρωσικού αεροσκάφους: Βρέθηκε το μαύρο κουτί

Το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο πτώματα στην περιοχή της πτώσης του μοιραίου αεροσκάφους ΑΝ-148 της αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines, σύμφωνα με τις μεταδόσεις τηλεοπτικών σταθμών.

Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως έχει βρεθεί και το «μαύρο κουτί» του μοιραίου αεροπλάνου.

Νωρίτερα διακινούνταν σενάρια πως το αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο. Το πρακτορείο Interfax ξεκαθαρίζει πως στο σημείο της τραγωδίας δεν έχουν βρεθεί συντρίμμια ελικοπτέρου

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι νεκροί είναι οι 65 επιβάτες και τα 6 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της ρωσικής αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines, που κατέπεσε σήμερα κοντά στην Μόσχα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Μια πηγή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσε στην RIA Novosti ότι η An-148 «Saratov Airlines» πέταξε από το αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας. Δύο λεπτά μετά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από το ραντάρ. Αργότερα, η πηγή είπε ότι είχε βρεθεί ένα πεσμένο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με την πύλη Flightradar24, που παρακολουθεί την κίνηση των αεροσκαφών, η ταχύτητα An-148 μετά τις 14:26 αρχίζει να πέφτει απότομα.

Το αεροσκάφος An-148 της αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας με προορισμό το Ορσκ στην περιοχή Ορενμπούργκ, νοτίως των Ουραλίων, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

«Το αεροσκάφος φέρεται να έχει συντριβεί κοντά στο χωριό Αργκούνοβο. Το πλήρωμα και οι επιβάτες δεν είχαν καμία ελπίδα επιβίωσης» δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εντολή Πούτιν για την συγκρότηση επιτροπής που θα διερευνήσει τα αίτια του αεροπορικού δυστύχηματος

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή για να διερευνήσει το αεροπορικό δυστύχημα με το αεροσκάφος ΑΝ-148 της αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines.

Παράλληλα, υποχρέωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης κι αναζήτησης των αιτιών που προκάλεσαν την αεροπορική τραγωδία.

Ο πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.