Συνετρίβη αεροσκάφος με 71 επιβαίνοντες στη Ρωσία. Βίντεο

Ένα αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines κατέπεσε σήμερα στην περιοχή της Μόσχας.

Εκφράζονται φόβοι ότι οι 71 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, είναι νεκροί, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 65 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Antonov An-148, της αεροπορικής εταιρείας Saratov Airlines συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας.

Ο προορισμός του ήταν το Orsk, μια πόλη κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το rt.com, αναφέρουν πως το σημείο όπου συνετρίβη το ρωσικό αεροσκάφος έχει εντοπιστεί από αέρος. Και συγκεκριμένα στην εξοχή κοντά στη Μόσχα. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ένα μέλος της ομάδας διάσωσης στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Βρίσκεται στο έδαφος στην περιφέρεια Ramensky. Οι διασώστες δεν έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο», δήλωσε ακόμη η πηγή. Νωρίτερα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοίνωσε πως έστειλε πολυμελείς ομάδες διάσωσης στο σημείο της συντριβής.

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως ρωσική επιτροπή ξεκινά άμεσα έρευνα γύρω από τις συνθήκες του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ρωσία. Ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών, Maksim Sokolov, μετέβη άμεσα στο σημείο της συντριβής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδει το rt.com, το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντά είναι ένα Antonov An-148. Ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Saratov Airlines. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μετέφερε συνολικά 71 ανθρώπινες ψυχές: 65 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

«Το αεροσκάφος φέρεται να συνετρίβη έξω από το χωριό Argunovo στην Μόσχα«. Αυτό τόνισε νωρίτερα πηγή στο πρακτορείο Interfax. Η οποία συμπληρώνει: «Το πλήρωμα και οι επιβάτες δεν είχαν καμία ελπίδα«.

" @BBCWorld Report".

A #Saratov AN-148 has disappeared from radar after departure in #Moscow. (#SOV793 #6W703).

Lost altitude 5 minutes after departure, no emergency Squawk. 71 people on board.@flightradar24 @FlightAlerts777 @FlightEmergency pic.twitter.com/NeFA7hCMD4