Συντριβή ρωσικού αεροσκάφους: Νεκροί και οι 71 επιβαίνοντες. Βρέθηκε το μαύρο κουτί

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για το ρωσικό αεροσκάφος που αγνοούνταν. Συνετρίβη το Antonov An-148 το οποίο μετέφερε 65 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος , είναι όλοι νεκροί ...

Ρωσικό αεροσκάφος Saratov Airlines (ΑΝ-148) με 71 επιβαίνοντες χάθηκε από τα ραντάρ αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό την πόλη Ορσκ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Μετέφερε 62 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Argunovo και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δήλωσαν στα ρωσικά ΜΜΕ «πως δεν υπάρχουν επιζώντες».

Το ίδιο ανακοίνωσε και το γραφείο του Ρώσου εισαγγελέα με αρμοδιότητα στις μεταφορές. «Είναι όλοι νεκροί», ανέφερε εκπρόσωπος.

Σχεδόν τέσσερις ώρες μετά τη συντριβή, οι ρωσικές Αρχές έκαναν γνωστό πως βρήκαν, στο σημείο των ερευνών, το «μαύρο» κουτί.

Σύμφωνα με την πύλη Flightradar24, που παρακολουθεί την κίνηση των αεροσκαφών, η ταχύτητα An-148 μετά τις 14:26 αρχίζει να πέφτει απότομα.

Εντολή Πούτιν για τη συγκρότηση επιτροπής

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή για να διερευνήσει το αεροπορικό δυστύχημα με το αεροσκάφος ΑΝ-148 της αεροπορικής εταιρίας Saratov Airlines.

Παράλληλα, υποχρέωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης κι αναζήτησης των αιτιών που προκάλεσαν την αεροπορική τραγωδία.

Ο πρόεδρος Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.