Καταρρίφθηκε τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο στη Συρία. Βίντεο

Καταρρίφθηκε στρατιωτικό ελικόπτερο της Τουρκίας στην επαρχία Χατάι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Η επαρχία Χατάι βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.



«Θα πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό», φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά την δημοσιοποίηση της είδησης για την κατάρριψη του τουρκικού ελικοπτέρου.



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης πως δύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την κατάρριψη του ελικοπτέρου. Εδώ και λίγη ώρα, διακινείται στο διαδίκτυο ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή της κατάρριψης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν είναι αυθεντικό.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ οι δύο πιλότοι είναι νεκροί.



Την κατάρριψη του ελικοπτέρου επιβεβαίωσαν και πηγές προσκείμενες στο YPG.



Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα πλήττει και πάλι στόχους των κουρδικών YPG στην περιοχή του Αφρίν στη Συρία, από την Παρασκευή. Είχε προηγηθεί μία ανάπαυλα στις αεροπορικές επιδρομές που ακολούθησε την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στη Συρία το περασμένο σαββατοκύριακο.

First footage of downed Turkish helicopter in #Afrinhttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/0KVLKXXart