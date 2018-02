Μαθήτρια άνοιξε πυρ σε σχολείο του Λος Άντζελες. Τραυματίστηκαν δύο μαθητές

Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες, έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο μαθητές και πιο ελαφρά μια 30χρονη γυναίκα.

Οι μαθητές δέχτηκαν τα πυρά ενώ βρίσκονταν εντός της αιθούσης, ενώ μια γυναίκα συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτη για το περιστατικό.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι κορίτσι, επίσης μαθήτρια, άνοιξε πυρ στις 09.00 το πρωί τοπική ώρα, στο γυμνάσιο Salvador B. Castro, στα δυτικά της αμερικανικής πόλης.

Τα θύματα, ένα 15χρονο αγόρι και ένα 15χρονο κορίτσι μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο. Το αγόρι φαίνεται πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρουν οι αρχές της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες.

Εικόνες από την τηλεόραση, δείχνουν ένα κορίτσι με σκούρα μακριά μαλλιά και φούτερ μπλούζα να οδηγείται εκτός του κτιρίου με χειροπέδες. Ο διοικητής της αστυνομίας, σημειώνει πως κατασχέθηκε το όπλο της επίθεσης. "Με τον δράστη υπό κράτηση, η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο" συμπλήρωσε ο ίδιος στο τοπικό δίκτυο KTLA - TV.

#LAPD Sal Castro Middle School on lock down, police are conducting a search of the school. One suspect in custody, there is no outstanding suspects. LAPD PIO at scene at media staging 3rd St & Loma.