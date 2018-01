Τι τρέχει με Μελάνια και Τραμπ; Μετρημένα χαμόγελα και κινήσεις όλο νόημα

Η Μελάνια Τραμπ θυσιάστηκε για την παράδοση χθες Τρίτη: ήταν παρούσα όπως όλες οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ στην ομιλία του συζύγου της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, παρά τις φήμες ότι έχουν συζυγικά προβλήματα.

Καθισμένη στη θέση που είχε κρατηθεί για εκείνη στο ημικύκλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία, το οποίο παρατηρούσαν εκατοντάδες ζευγάρια μάτια, δεν άφησε να διαφανεί τίποτε για τη διάθεσή της, διατηρώντας μια αυστηρή έκφραση στο πρόσωπό της, όπως στις περισσότερες δημόσιες ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ μετά τις 12 Ιανουαρίου οπότε η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε ότι η προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε 130.000 δολάρια σε μια πρώην ηθοποιό ταινιών για ενηλίκους, τη Στόρμι Ντάνιελς, προκειμένου να αποκρύψει το γεγονός ότι είχε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο το 2006, λίγο μετά τον γάμο του με τη Μελάνια και όταν εκείνη ήταν έγκυος στον γιο τους. Ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Τα χαμόγελα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ μπορούσαν να μετρηθούν στα δάκτυλα του ενός χεριού χθες. Το πρώτο, το πιο εντυπωσιακό, μόλις εμφανίστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων όταν τη χειροκρότησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Στη συνέχεια συνομίλησε χαλαρά με τον 12χρονο γιο της Μπάρον που καθόταν δεξιά της και τον σερίφη της Αλμπουκέρκης Τζο Αρπάγιο στα αριστερά της.

Μετά επέστρεψε η σοβαρότητα και ξεκίνησαν οι εικασίες: Το λευκό χρώμα που επέλεξε για το ταγιέρ και το παντελόνι της ήταν ένα κλείσιμο του ματιού στα λευκά ρούχα που είχαν επιλέξει να φορέσουν πέρυσι οι Δημοκρατικοί υπερασπιζόμενοι τις γυναίκες απέναντι στον νέο πρόεδρο; Η επιλογή του ταγιέρ ήταν ίσως από μόνη της μια αναφορά στη Χίλαρι Κλίντον που επιλέγει πάντα αυτό το ρούχο;

Και όταν η Μελάνια προτίμησε να χειροκροτήσει τον σύζυγό της παραμένοντας καθιστή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι στάθηκαν όρθιοι, αυτό έγινε για να δείξει ότι πλέον δεν στηρίζει τόσο θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο;

