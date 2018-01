Παραλίγο σύγκρουση ρωσικού μαχητικού με αμερικανικό κατασκοπευτικό

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κινήθηκε με «μη ασφαλή» τρόπο πολύ κοντά σε ένα αεροσκάφος επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τη Δευτέρα, φθάνοντας σε απόσταση ακόμη και 1,5 μέτρου από αυτό και κατόπιν περνώντας απευθείας από μπροστά του, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αυτές τις μη ασφαλείς ενέργειες οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο λάθος υπολογισμού, τον κίνδυνο για τα πληρώματα και στις δυο πλευρές, τον κίνδυνο συγκρούσεων στον αέρα», σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ σχετικά με το συμβάν αυτό.

The US notes w/ the highest level of concern the latest incident of unsafe Russian military practices, over the Black Sea on January 29. We call on #Russia to cease these unsafe actions that increase the risk of miscalculation, danger to aircrew on both sides & midair collisions. pic.twitter.com/P90YmvmctA