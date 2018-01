Πενσυλβάνια: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε πλυντήριο αυτοκινήτων

Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε άτομα, 3 άνδρες και δύο γυναίκες, σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην πόλη Μέλκροφτ της Πενσυλβάνια.

Επιπλέονς, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 3 τη νύχτα(10 π.μ.,Ελλάδος) στην μικρή πόλη που είναι περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πίτσμπουργκ.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και για το ενδεχόμενο να είναι ένας εκ των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος.

