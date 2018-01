Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου κοντά στο Μιλάνο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, εκ των οποίων οι τρεις φέρεται ότι είναι γυναίκες, και δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά από τον εκτροχιασμό τρένου έξω από το Μιλάνο, σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις επτά τοπική ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Στο τρένο βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι που μετέβαιναν από την πόλη Κρεμόνα στο Μιλάνο για να εργασθούν. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο εκτροχιασμός είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από πρόβλημα στις ράγες, οι οποίες μετακινήθηκαν ελαφρά, όπως συμβαίνει, (υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού συστήματος) όταν πρέπει να περάσει μια δεύτερη αμαξοστοιχία.

Σε απόσταση δεκαπέντε χιλιομέτρων από το Μιλάνο, εκτροχιάστηκαν δυο κεντρικά βαγόνια του τρένου και οι πυροσβέστες, μαζί με καραμπινιέρους και αστυνομικούς, συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα, για να απεγκλωβίσουν τους τελευταίους τραυματίες.

Η εισαγγελία του Μιλάνου άρχισε έρευνα, επίσης, για σιδηροδρομικό δυστύχημα λόγω δολιοφθοράς.

Η Trenord αποτελεί κοινό εγχείρημα δύο εταιρειών, της Ferrovie Nord Milano (FNM) και μιας μονάδας της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων Gruppo Ferrovie dello Stato, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η FNM επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στο Πιαλτέλο και ότι ο πρόεδρός της Αντρέα Γκιμπέλι μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος.

