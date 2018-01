Έκτακτο: Νεκρός μαθητής και τουάχιστον πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Κεντάκι

Ένας μαθητής έπεσε νεκρός και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στο Κεντάκι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ένας ένοπλος εισέβαλε στο σχολείο Marshall County High School, πυροβολώντας ανεξέλεγκτα. Αποτέλεσμα, ένας μαθητής να χάσει τη ζωή του και ο τραυματισμός αρκετών άλλων.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...