Σεισμός 8,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα: Ηχούν σειρήνες για τσουνάμι. Εντοπίστηκε κύμα 10 μέτρων

Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών σημειώθηκε στην Αλάσκα. Άμεσα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο ανοιχτά του νησιού Κόντιακ, σε απόσταση 256 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Τσίνιακ. Ήταν επιφανειακός, με βάθος 10 χλμ.

Το επίσκεντρο του ισχυρού σεισμού στην Αλάσκα είναι πάνω στην τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού, η οποία διατρέχει τον Βερίγγειο Πορθμό.

Ο σεισμός έφερε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 8,2 Ρίχτερ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Αφορά σε τμήματα της Αλάσκας και του Καναδά καθώς και ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση για το τσουνάμι είναι σε ισχύ σε περιοχές της Αλάσκα και τον Καναδά, ενώ παρακολουθείται όλη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Οι Αρχές σε Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

«Αν είστε στην παράκτια περιοχή, μετακινηθείτε πιο ψηλά», τόνισε το γραφείο διαχείρησης έκτακτων αναγκών.

Ειδική συσκευή ανίχνευσε ένα κύμα δέκα μέτρων (!) όχι μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, ανοικτά της Κόρντοβα στην Αλάσκα, λίγο μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Here is the buoy which reported a 32 foot water rise shortly after the powerful 8.2 magnitude earthquake just south of Alaska. #TsunamiWarning Alaska and Canadian West Coast pic.twitter.com/TJgipkZ3qk — Bill Karins (@BillKarins) 23 Ιανουαρίου 2018

Όπως επισημαίνουν ειδικοί θα χρειαστούν ώρες για να φθάσει σε κατοικημένες περιοχές, άρα αυτοί οι αισθητήρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να κρίνουν οι αρμόδιες Αρχές αν υπάρχει πραγματικά μεγάλος κίνδυνος.

Η πρώτη περιοχή που είναι πιθανόν να πληγεί είναι το Κόντιακ στην Αλάσκα, γύρω στις 01:45 π.μ. (τοπική ωρα) δηλαδή σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ολόκληρη η πόλη έχει εκκενωθεί. Στο επόμενο δίωρο θα ακολουθήσουν αρκετές παραλιακές πόλεις. Τσουνάμι σύμφωνα με τις Αρχές μπορεί να πλήξει το Τορφίνο, την Βρετανική Κολούμπια καθώς το βορειοδυτικό άκρο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον.

«Βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε το τσουνάμι μπορεί να έχει προκληθεί από τον σεισμό, που ίσως ήταν καταστροφικός για τις παράκτιες περιοχές, ακόμη και μακριά από το επίκεντρό του», σημείωσε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, συμπληρώντας: «Είναι σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί αν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωση τσουνάμι στην Χαβάη».

Ο Ναθάνιελ Μόου ήταν εν πλω προς το Κόντιακ την ώρα που σημειώθηκε ο σεισμός και τόνισε στο CNNi πως αισθάνθηκε τη δόνηση για περίπου ένα λεπτό. Μαζί με τους άλλους επιβαίνοντες του πλοίου κατέβηκαν και μετακινήθηκαν σε πιο ψηλό σημείο, μετά την προειδοποίηση. «Όλη η πόλη εκκενώνεται», συμπλήρωσε.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την Χέδερ Ραντ, ήταν πράγματι αισθητός για αρκετή ώρα όμως, όπως είπε η ίδια, «τίποτα δεν έπεσε από τους τοίχους και δεν χρειάστηκε να ξυπνήσω το παιδί μου».

«Ήταν τρομοκρατικός. Σίγουρα ο πιο μακρύς σεισμός (που έχω βιώσει)... και έχω γεννηθεί σε αυτή την περιοχή».

#BREAKING: Tsunami sirens in Kodiak #Alaska after 8.1M earthquake; tsunami waves expected to hit the area in the next few minutes (VIDEO: @scarygirI) pic.twitter.com/CCMLVYAvir — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23 Ιανουαρίου 2018

major #earthquake (#sismo) shakes Gulf of Alaska 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/QXETrSMjCg — EMSC (@LastQuake) 23 Ιανουαρίου 2018

#BREAKING: Tsunami warning for Canada, Alaska and entire US west coast after 8.2-magnitude earthquake at sea near Alaska pic.twitter.com/O6wL4zmeF8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23 Ιανουαρίου 2018

Tue Jan 23 10:07:47 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/qeKKqFTysB — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) 23 Ιανουαρίου 2018

Map of testimonies received so far following #earthquake detection in Southern #Alaska 3 min ago. pic.twitter.com/bLJYVGJVAX — EMSC (@LastQuake) 23 Ιανουαρίου 2018

Πανικός επικρατεί αυτή τη στιγμή στις παράκτιες περιοχές της Αλάσκα μετά το σεισμό των 8.2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που έπιασε στην κυριολεξία στον ύπνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σε video που ανεβάζουν στα social media κάτοικοι αποτυπώνεται το αδιαχώρητο που επικρατεί στους δρόμους. Κατά τη διάρκεια του σεισμού ένας αστυνομικός σε video του συμβουλεύει τους κατοίκους να μην πανικοβάλλονται και τους δίνει οδηγίες να κατευθυνθούν σε ασφαλή περιοχή.