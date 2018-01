Συναγερμός στο Λονδίνο, διαρροή αερίου κοντά στον σταθμό Charing Cross

Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από διαρροή αερίου σε δρόμο κοντά στον σταθμό Charing Cross.

Συγκεκριμένα, διαρροή φυσικού αερίου στην οδό Craven του Λονδίνου που βρίσκεται κοντά στο Γουέστμινστερ, οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 1.450 ατόμων από ξενοδοχείο και νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που βρίσκονται στην περιοχή.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική διέταξε το κλείσιμο του σιδηροδρομικού σταθμού Charing Cross στο Λονδίνο και των δρόμων γύρω από αυτόν καθώς διαπίστωσε ότι υπήρχαν στην ατμόσφαιρα υψηλά επίπεδα φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η διαρροή προκλήθηκε από ρήγμα σε αγωγό.

Police tape closing road around The Playhouse/Charing Cross Station. Seeing tweets suggesting a gas leak. Reports hotel & nightclub evacuated. #london pic.twitter.com/n2qpMgYVau