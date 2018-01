Τρόμος στον αέρα. Σήμα κινδύνου μετά την απογείωση από το Άμστερνταμ

Τρόμος στο αέρα για τους επιβάτες της πτήσης KL685 με προορισμό την πόλη του Μεξικό. Προσγειώθηκε μετά από ώρα με ασφάλεια στο Άμστερνταμ.

Η πτήση KL685 με προορισμό την πόλη του Μεξικό έστειλε σήμα κινδύνου μετά την απογείωσή της από το Άμστερνταμ.

Μπήκαν πουλιά στη μηχανή μετά την απογείωση πτήσης της KLM με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα και να στείλουν σήμα κινδύνου.

UPDATE #KL685 Safely landed runway 27 at Amsterdam. Passengers will change to a spare aircraft. Updates: https://t.co/uI2Rs7YcWM