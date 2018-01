Συναγερμός στις ΗΠΑ. Ένοπλος εισέβαλε σε ξενοδοχείο στη Τζόρτζια

Συναγερμός στις ΗΠΑ. Eκκενώθηκε ξενοδοχείο στη Τζόρτζια όταν ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει ήδη αποκλείσει την περιοχή και ακόμη οι πληροφορίες που φτάνουν από το σημείο είναι λιγοστές. Οι τελευταίες πληροφορίες από το δσημείο αναφέρουν ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

Henry PD says gunman fired a shot from inside Home 2 Suites breaking a glass door. He's been apprehended. No guests or workers hurt. #fox5atl @GoodDayAtlanta pic.twitter.com/TTddCA3TZ6