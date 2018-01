Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της Πράγας

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Πράγας, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης που μίλησε στην τηλεόραση της Τσεχίας.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο Eurostars David Hotel, λίγα τετράγωνα από τον ποταμό Μολδάβα και κοντά στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας.





At least two dead and 7 seriously injured, with 40 others suffering from smoke inhalation after blaze engulfs hotel in Prague Czech republic. pic.twitter.com/Oq3ZKjAL8O