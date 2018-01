Τουρκική εισβολή στη Συρία. Σφυροκοπούν τους Κούρδους

Το γενικό επιτελείο στρατού της Τουρκίας ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της επιχείρησης "Κλάδος Ελαίας" εναντίον των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή του Αφρίν, στη Συρία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων στη Συρία ενώ αντάρτες του φιλοτουρκικού Ελεύθερου Συριακού Στρατού μπήκαν στο Αφρίν για να στηρίξουν τις τουρκικές δυνάμεις.



"Οι ένοπλες δυνάμεις μας ξεκίνησαν μια αεροπορική επιχείρηση για να καταστρέψουν στοιχεία" των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) είπε σε ομιλία του ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ.



Ο Ερντογάν εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι από τώρα και στο εξής, η χώρα του δεν θα λαμβάνει υπόψη της τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον.



Μετά την στρατιωτική επιχείρηση στο Αφρίν, θα ακολουθήσει εισβολή στο Μίμπιτς ενώ στη συνέχεια, η Τουρκία θα εξουδετερώσει εστίες «τρομοκρατών» κατά μήκος των συνόρων της, μέχρι τα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ.

