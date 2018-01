Αυτός είναι ο ζητιάνος που έγινε εκατομμυριούχος και δεν ξέχασε αυτή που τον βοήθησε...

Ζητιάνος που έγινε εκατομμυριούχος έδωσε αμοιβή 160.000 δολάρια σε μια γυναίκα που κάποτε τον βοήθησε.

Όλα ξεκίνησαν το 1993, όταν ο τότε 17χρονος He Rongfeng έπρεπε να ζητιανεύει στους δρόμους για να βοηθήσει την οικογένειά του.

Από τους δρόμους της πόλης Taizhou της Κίνας ο He κατάφερε να γίνει ένας μεγάλος επιχειρηματίας, χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσει εκείνη τη γυναίκα που τον βοήθησε, όταν δεν είχε ούτε παπούτσια να φορέσει. Την περίοδο, λοιπόν, που ο έφηβος He είχε φτάσει στην πόλη Taizhou, αναζητώντας δουλειά μαζί με έναν φίλο, ήταν τόσο άτυχοι, που δεν τους προσλάμβανε κανένας και έτσι γύριζαν στους δρόμους, πεινασμένοι, ξυπόλυτοι και αδέκαροι. Τότε όμως έτυχε να βρεθούν με εκείνη τη γυναίκα, που άλλαξε τη ζωή του He.

Η Dai Xingfen είχε ένα εστιατόριο με noodles μαζί με τον άντρα της και πήρε τα δυο αγόρια στο σπίτι της, όπου τους έδωσε φαγητό και ζεστό νερό για να ανακουφίσουν τα γδαρμένα πόδια τους, ενώ έψαξε να τους βρει δουλειά στη διπλανή πόλη και μάλιστα τους έδωσε ακόμα και χρήματα για να πάρουν το τρένο.

Τα χρόνια πέρασαν και ο He σήμερα είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που έχει τη δική του εταιρεία επίπλων στην πόλη Shenyang. Ποτέ του όμως δεν ξέχασε τη γυναίκα εκείνη, που του στάθηκε στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του, και έτσι έψαξε να τη βρει και 21 χρόνια μετά την εντόπισε και θέλησε να την ανταμείψει, δίνοντάς της 160.000 δολάρια. Η αντάμωση αυτών των δύο προσώπων εννοείται πως ήταν επεισοδιακή, με κλάματα και αγκαλιές στο εστιατόριο της Dai.

Όπως είπε ο He, η γυναίκα αυτή του έδωσε τότε τη σημαντικότερη συμβουλή, με την οποία και πορεύτηκε στη ζωή του, λέγοντάς του πως μπορεί κάποιος να είναι φτωχός, όμως πάντα πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Η 45χρονη πλέον γυναίκα δεν δέχτηκε τα χρήματα, αφού, όπως είπε, δεν τον βοήθησε αυτή για να τα βγάλει, ούτε αυτός ήταν ο σκοπός της.

Μάλιστα, εξεπλάγη που ο 38χρονος τη θυμόταν ακόμα. Αφού δεν δεχόταν τα χρήματα, ο He της έφτιαξε μια τεράστια επιγραφή, η οποία λέει: «Ευγνωμοσύνη τόσο μεγάλη, όσο ένα βουνό». Η Dai ξετρελάθηκε με την επιγραφή, την οποία αποκάλεσε όμορφη χειρονομία.

