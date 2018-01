Βαγδάτη: Λουτρό αίματος από βομβιστή αυτοκτονίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν από δύο βομβιστικές επιθέσεις που έγιναν σήμερα στην Βαγδάτη, μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο πηγή του υπουργείου των Εσωτερικών.

Η μία επίθεση έγινε από βομβιστή αυτοκτονίας.

#Iraq: Number of killed and injured reaches 79 following twin bomb blasts in #Baghdad early morning. pic.twitter.com/0LgMvMXblN