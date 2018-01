Σεισμός 7,3 ρίχτερ στο Περού. Φόβοι για τσουνάμι

Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο πολύ κοντά στις βόρειες ακτές της χώρας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Puquio.



Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για τραυματισμούς, αλλά έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

major #earthquake (#sismo) shakes Near Coast of Southern Peru 10 min ago. Effects derived from witnesses' reports: pic.twitter.com/XHJoKQPJ5R