Σφοδρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Καραϊβική. 'Ηρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό ήρε την προειδοποίηση που έκανε νωρίτερα για τον κίνδυνο σεισμικών παλιρροϊκών κυμάτων μετά τον σεισμό των 7,6 βαθμών που σημειώθηκε στην Καραϊβική Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Ονδούρας.

Το Κέντρο είχε κάνει λόγο περί «απειλής» εκδήλωσης τσουνάμι που θα μπορούσαν να πλήξουν την Κούβα, το Μεξικό, την Ονδούρα, το Μπελίζ, την Τζαμάικα και τα Νησιά Κέιμαν, καθώς και το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους, περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο σεισμός σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, στις 04:51 (ώρα Ελλάδας) σε μια θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Μπελίζ και της Κούβας, σε ιδιαίτερα μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές σε καμιά χώρα της περιοχής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ο πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Οι αρχές της Ονδούρας εξέδωσαν μια προειδοποίηση—διάρκειας δώδεκα ωρών—για τον κίνδυνο να πληγούν από τσουνάμι τέσσερις επαρχίες.

#Tsunami advisory in effect for Puerto Rico and the US and British Virgin Islands: Here's a list of approximate arrival times if tsunami was generated. This follows a 7.6 magnitude #earthquake off Honduras. pic.twitter.com/uwHnhBQXLx