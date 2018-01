Δεκατρείς χιλιάδες τουρίστες αποκλεισμένοι σε χιονοδρομικό κέντρο

Χιονοστιβάδα έφθασε μέχρι μια πολυκατοικία κοντά σε ιταλικό χιονοδρομικό κέντρο

Η σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων ημερών, έχει αποκόψει από τον υπόλοιπο κόσμο το σταθμό Τσερμάτ, ένα από τα γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ελβετία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν «περίπου 13.000 τουρίστες στην Τσερμάτ», που βρίσκεται στο καντόνι Βαλέ (νοτιοδυτικά), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του σταθμού, η Ζανίν Ιμές.

«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις δεν είναι δυνατές προς το παρόν» και μπορεί να σημειωθούν «διακοπές ρεύματος», εξηγεί στην ιστοσελίδα του το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο.

Ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο παραμένει κλειστός από τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας. «Και το τρένο σταμάτησε από τις 17:30 χθες βράδυ» διευκρίνισε η Ιμές.

Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει συνολικά 13.400 τουριστικές κλίνες, οι 7.200 από τις οποίες στα ξενοδοχεία και υπόλοιπες 6.200 σε διαμερίσματα. Ο πληθυσμός της κοινότητας ανέρχεται σε περίπου 5.500 κατοίκους.

«Δεν μπορεί κανείς να κάνει σκι ή να περπατήσει, αλλά είναι ήσυχα, λίγο ρομαντικά. Δεν επικρατεί πανικός», σχολίασε η Ιμές.

Προβλέπεται μια πτήση αναγνώρισης πάνω από την περιοχή προκειμένου να αποφασιστεί η συνέχεια.

Κατολισθήσεις λάσπης, βράχων και ο κίνδυνος χιονοστιβάδας είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν πολλοί δρόμοι στο καντόνι Βαλέ, σύμφωνα με τα ελβετικά ΜΜΕ.

Για την περιοχή αυτή ο κίνδυνος χιονοστιβάδας είναι στην πιο υψηλή βαθμίδα, 5, σύμφωνα με την αστυνομία, που διευκρινίζει πως από απόψε η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί καθώς οι πτώσεις βράχων θα σταματήσουν. Ωστόσο κατολισθήσεις εδάφους ή χιονοστιβάδες εξακολουθούν να είναι πιθανές.

Good night from Riffelalp. Let‘s see how much snow we will have tomorrow.. by the way.. it is still dumping snow #riffelalpresort2222m #magicmoments #sandozhotels #swissdeluxehotels #leadinghotelsoftheworld #rofel #snow #meteoschweiz pic.twitter.com/D44LrxV6D2

— RiffelalpResort2222m (@RResort2222m) 8 Ιανουαρίου 2018