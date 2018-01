Άγκυρα: Περιμένουμε την έκδοση των οκτώ στρατιωτικών το συντομότερο δυνατό

Η Τουρκία περιμένει την έκδοση των οκτώ στρατιωτικών που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγκ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η δήλωση Μποζντάγκ ήλθε μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, γεγονός που καταδεικνύει ότι για κυβερνητική θέση, κι όχι για προσωπική τοποθέτηση.

Παράλληλα, η δήλωση του κ. Μποζνταγκ δείχνει ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει από το αίτημά της για έκδοση των οκτώ αξιωματικών, μολονότι ο Άρειος Πάγος έχει απαγορεύσει τελεσίδικα κάθε τέτοιο ενδεχόμενο λόγω φόβων ότι δεν θα λάβουν δίκαιη δίκη για τη φερόμενη συμμετοχή τους στο πραξικόπημα του 2016.

Το θέμα της έκδοσης τέθηκε σε επίπεδο κορυφής κατά την επίσκεψη του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα στα μέσα Δεκεμβρίου. Η ελληνική κυβέρνηση είχε παραπέμψει τον κ. Ερντογάν στην απόφαση του Άρειου Πάγου, διαμηνύοντας πως το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.

Η δήλωση Μποζντάγκ συνιστά επίσης έμμεση απόρριψη της ιδέας του υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή περί εκδίκασης των οκτώ στην Ελλάδα, αν και ακόμα δεν είναι σαφές εάν είναι νομικά εφικτό.

Turkey expects extradition of 8 ex-officers from Greece 'as soon as possible': Turkish Deputy PM https://t.co/AQgfDZS2MG pic.twitter.com/Z7Z8JbhYv4