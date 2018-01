Συναγερμός στη Νέα Υόρκη - πυρκαγιά στον πύργο του Τραμπ

Πυρκαγιά ξέσπασε στο πύργο του Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη.

Εικόνες που μετέδωσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία έδειχναν καπνούς στην ταράτσα του 58ώροφου κτιρίου και τους πυροσβέστες να επιχειρούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει γίνει καμία αναφορά για τραυματισμούς, αλλά ούτε και πληροφορίες για εκκένωση του χώρου.

Λίγη ώρα αργότερα, οι εικόνες των διεθνών ΜΜΕ έδειχναν το μέτωπο της φωτιάς να βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

NEW: Firefighters work to extinguish small fire on roof of Trump Tower in NYC: https://t.co/yLbRIV15jg pic.twitter.com/P702BGqjcd