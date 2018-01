Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες για το 2018

Σε μία τελετή απονομής που η καταγγελία των σεξουαλικών επιθέσεων και της κουλτούρας του βιασμού πρωταγωνίστησε, μεγάλοι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες αναδείχθηκαν οι ταινίες «Three Billboards Outside Ebbing», «Missouri» και «The Handmaid’s Tale» , καθώς και η σειρά «Big Little Lies» που … σάρωσε στις ερμηνείες.

Δείτε τους νικητές ανά κατηγορία:

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΡΑΜΑ

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ/ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Lady Bird

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Coco

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

Gary Oldman, Darkest Hour

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ/ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

James Franco, The Disaster Artist

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ/ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Saoirse Ronan, Lady Bird

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Allison Janney, I, Tonya

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Guillermo del Toro, The Shape of Water

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΚΟΡ

The Shape of Water

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

In the Fade

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

The Greatest Showman – ‘This Is Me’

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

The Handmaid’s Tale

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

The Marvelous Mrs. Maisel

Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Aziz Ansari – Master of None

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Sterling K. Brown, This is Us

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Ewan McGregor – Fargo

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Nicole Kidman – Big Little Lies

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Alexander Skarsgard – Big Little Lies

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Laura Dern – Big Little Lies

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Big Little Lies