Συναγερμός στην Κίνα: 32 αγνοούμενοι έπειτα από σύγκρουση πλοίων

Τριάντα δύο άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από τη σύγκρουση χθες βράδυ δύο πλοίων ανοικτά των ανατολικών ακτών της Κίνας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

32 crew members, incl. 30 Iranians & 2 Bengalese, have gone missing after a Panama-registered oil tanker and a Hong Kong-registered bulk freighter collided off China's east coast on Sat evening. Search and rescue are underway pic.twitter.com/o7jDIu9oDb