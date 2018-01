Κερκίδα καταρρέει σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Κουβέιτ. 25 τραυματίες. Βίντεο σοκ

Περισσότεροι από 25 οπαδοί τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής μετά τη λήξη του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στο Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το Gulf Cup Final.

Συγκεκριμένα οπαδοί του Ομάν μετά τη νίκη της ομάδας τους με 5-4 στα πέναλτι βρέθηκαν στην άκρη της εξέδρας του Jaber International Stadium στο Κουβέιτ με στόχο να πανηγυρίσουν μαζί με τους συμπατριώτες τους.

Η εξέδρα όμως από την πίεση των φίλων του Ομάν κατέρρευσε και παρέσυρε και αρκετούς φιλάθλους που έπεσαν από ύψος δυο μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσουν ενώ και τα σπασμένα γυαλιά τραυμάτισαν αρκετούς οπαδούς. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Part of the stadium collapsed during the Gulf Cup Final between Oman and the UAE last night leaving 40 injured. Full story here https://t.co/yIF1mYu10v Video via @ahdaafme pic.twitter.com/27szStturg