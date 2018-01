Το πήρε και το σήκωσε: Τρένο εκτροχιάστηκε από τον ισχυρό άνεμο στην Ελβετία

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων στην Ελβετία.



Ειδικότερα, ο άνεμος έριξε από τις γραμμές το πρώτο βαγόνι του περιφερειακού τρένου Μοντρέ-Μπερνέζ Όμπερλαντ (MOB) κοντά στο Λενκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.



«Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο» σχολίασε έκπληκτος, εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας.



Έσπασε όλα τα ρεκόρ η ταχύτητα των ανέμων



Η Ελβετία πλήττεται από μια πρωτοφανή καταιγίδα που έχει εκριζώσει δέντρα και έχει κόψει καλώδια του ηλεκτρικού, αφήνοντας χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.



Οι ριπές του ανέμου στην κορυφή Πιλάτους, κοντά στη Λουκέρνη, έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου, το 1981.



Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα. Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, σε ορισμένες περιοχές διακόπηκαν τα δρομολόγια των φεριμπότ και ματαιώθηκαν πολλές πτήσεις.



Εικόνες καταστροφής



Στα social media αναρτήθηκαν φωτογραφίες και video από το χάος που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία: ένα ελαφρύ, μικρό αεροσκάφος αναποδογύρισε στο Στανς, η σκαλωσιά σε ένα εργοτάξιο κοντά στη Λουκέρνη γκρεμίστηκε και νταλίκες «δίπλωσαν» σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

And here's a little atmos outside my office in Berne. #Burglind. Thunder, ice hail etc... pic.twitter.com/2ZhmOVkUpJ