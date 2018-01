Ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2018! Εντυπωσιακές εικόνες από τις πρωτεύουσες του κόσμου

Το 2018 διανύει από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) τις πρώτες ώρες στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, Σαμόα, Τόνγκα και Κιριμπάτι.

Τη... σκυτάλη έλαβαν, λίγη ώρα αργότερα οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας με μία φαντασμαγορική τελετή υποδοχής του νέου έτους στο Όκλαντ.

Με χιλιάδες βεγγαλικά οι Αυστραλοί καλωσόρισαν το 2018 στο Σίδνεϊ και συγκεκριμένα μπροστά από την περίφημη όπερα.

Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες και από τη Σεούλ, την Πιονγιάνγκ και το Χονγκ Κονγκ.

Ακολούθησαν Σιγκαπούρη, Τόκιο και Πεκίνο που γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου.

Σειρά πήραν, αμέσως μετά, Ντουμπάι, Τζακάρτα και Νέο Δελχί.

Εντυπωσιακές εικόνες από το καλωσόρισμα του 2018 στη Μόσχα.

Η υποδοχή του νέου χρόνου στην Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη.

Athens, Greece, welcomes 2018 in the shadow of the Acropolis #tictocnews #HappyNewYear pic.twitter.com/Pb1yrL31ab — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 31 Δεκεμβρίου 2017

Στην Ευρώπη, η γιορτή σε πολλές χώρες έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ιδίως στο Παρίσι, όπου χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να δουν τα πυροτεχνήματα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Για να φθάσουν στον χώρο, οι θεατές πέρναγαν από σωματικό έλεγχο, ενώ 1.800 αστυνομικοί και άνδρες της ασφάλειας με πολιτικά ήταν ανεπτυγμένοι μόνο στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας—συνολικά, οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν αριθμούν 140.000 άνδρες και γυναίκες, εν μέσω της «υψηλής τρομοκρατικής απειλής».

Στο Λονδίνο, πάνω από 100.000 άνθρωποι προμηθεύτηκαν εισιτήριο για να δουν το σόου των πυροτεχνημάτων από τις όχθες του Τάμεση και να ακούσουν το Μπιγκ Μπεν να ηχεί—το εμβληματικό ρολόι χρειάστηκε να ξαναμπεί εκτάκτως σε λειτουργία, αφού βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησής του. Μολονότι η βρετανική πρωτεύουσα έγινε στόχος 4 επιθέσεων το 2017, η Σκότλαντ Γιαρντ ανέφερε ότι κινητοποίησε λιγότερους αστυνομικούς από πέρυσι.

Here's how London celebrated the New Year. https://t.co/SA0vHWpZgO pic.twitter.com/X4kXX1X0Uk — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 1 Ιανουαρίου 2018

Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας και στην Τουρκία, την οποία στοιχειώνουν οι μνήμες της τραγωδίας της Πρωτοχρονιάς του 2017, όταν μια επίθεση στη γνωστότερη ντισκοτέκ της Κωνσταντινούπολης, τη Ρέινα, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 39 ανθρώπους.

Istanbul New year. To be fair we have these fireworks every few days. Just hoping it’s a peaceful night, unlike a year ago. #happynewyear pic.twitter.com/6n5yvbCcMJ — Francis Collings (@fran_collings) 31 Δεκεμβρίου 2017

Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομική παρουσία ήταν ενισχυμένη για την παραδοσιακή γιορτή στην Τάιμς Σκουέρ, μαγνήτη για τους τουρίστες, όπου διαπράχθηκε μια επίθεση πριν από τρεις εβδομάδες. Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρ' όλ' αυτά στο κέντρο της πόλης, παρά την σχεδόν πολική θερμοκρασία (-10° Κελσίου), ασυνήθιστα χαμηλή ακόμη κι αυτή την εποχή.

WATCH: The ball drops over Times Square, New York to ring in the new year. #FoxNews2018 pic.twitter.com/rLCyuIGalD — Fox News (@FoxNews) 1 Ιανουαρίου 2018

Στη Βραζιλία, στην παραλία Κοπακαμπάνα υπολόγιζαν σε προσέλευση-ρεκόρ τριών εκατομμυρίων ανθρώπων, ντυμένων στα λευκά όπως το θέλει η παράδοση, για την υποδοχή της νέας χρονιάς.