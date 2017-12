Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία καλωσόρισαν το 2018. Φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα!

Το μέλλον ανατέλλει στην Ανατολή: τα νησιά του Ειρηνικού, η Νέα Ζηλανδία και μετά η Αυστραλία σήμαναν σήμερα την έναρξη του πλανητικού μαραθώνιου των εορταστικών εκδηλώσεων για το Νέο Έτος, οι οποίες διεξάγονται και πάλι κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Λόγω της διαφοράς ώρας, το Σίδνεϊ ήταν στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) η πρώτη μεγαλούπολη που καλωσόρισε το 2018, με 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί στις όχθες του εμβληματικού κόλπου της για να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό θέαμα των πυροτεχνημάτων αυτή την ωραία καλοκαιρινή βραδιά.



Το θέαμα περιλαμβάνει φέτος εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων στα χρώματα του ουράνιου τόξου για να γιορτασθεί η νομιμοποίηση τον Δεκέμβριο του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου έπειτα από μια εθνική διαβούλευση που έδειξε πως η μεγάλη πλειονότητα των Αυστραλών υποστηρίζει αυτή τη μεταρρύθμιση.





«Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να αποχαιρετίσουμε το 2017, τη χρονιά που τέσσερις κάτοικοι του Σίδνεϊ στους πέντε φώναξαν 'ναι' στην ισότητα όσον αφορά τον γάμο», δήλωσε η δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, η Κλόβερ Μουρ.



Για να προστεθεί λίγο γκλάμουρ, 20 δευτερόλεπτα του θεάματος των πυροτεχνημάτων ήταν έργο ενός από τα διασημότερα τέκνα του Σίδνεϊ, του ηθοποιού Χιου Τζάκμαν, ο οποίος σχεδίασε το κομμάτι αυτό σε χρώματα χρυσό και ασημί μαζί με τον Φορτουνάτο Φότι, τον επικεφαλής της εταιρείας που φωταγωγεί κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς με πυροτεχνήματα τον κόλπο του Σίδνεϊ.



Όλα αυτά κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μετά την επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μελβούρνη.



Μια ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 2 ώρα Ελλάδας, υποδέχθηκαν το νέο έτος οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας μετά το νησάκι Σαμόα και άλλα νησιά του Ειρηνικού.

#WATCH New Zealand's Auckland welcomes New Year 2018 with spectacular fireworks pic.twitter.com/ablPAAsleT