Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα από το πολικό ψύχος. Μαγικές εικόνες!

Οι ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, με σφοδρές χιονοπτώσεις και ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους εξακολουθούν να πλήττουν τις βόρειες ΗΠΑ και τον Καναδά με τον υδράργυρο να έχει πέσει σε πολλές περιοχές κάτω από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα όμως παρά τα τεράστια προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιουργεί ο χιονιάς και το τσουχτερό κρύο, ένα εντυπωσιακό και συνάμα σπάνιο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επισκέφτηκαν τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Οι παγωμένοι καταρράκτες του Νιαγάρα εντυπωσιάζουν και όσοι τους επισκέπτονται δεν σταματούν να απαθανατίζουν το τρομερό σκηνικό.

Οι εικόνες… κόβουν την ανάσα

Niagara Falls State Park gets covered in a beautiful layer of frost after a cold snap hits the area. pic.twitter.com/dwx9ZD3vZ4