Τραγική κατάληξη για την 22χρονη Ελληνίδα που είχε εξαφανιστεί στο Λονδίνο

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ της εξαφάνισης της 22χρονης Ελληνίδας Iuliana Tudos, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων στο Λονδίνο.

«Πιστεύουμε ότι η γυναίκα δέχτηκε επίθεση ενώ ήταν στο πάρκο και αυτό πρέπει να συνέβη την παραμονή των Χριστουγέννων. Προσπαθούμε να καθορίσουμε το κίνητρο για την επίθεση και θα θέλαμε να μας ενημερώσει το κοινό αν είδαν κάτι ύποπτο σε αυτό το τμήμα του Finsbury Park τα Χριστούγεννα» τόνισε ο επικεφαλής των ερευνών Nicola Wall.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, το πτώμα της άτυχης 22χρονης εντοπίστηκε δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο πάρκο Finsbury, στα νότια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Iuliana Tudos δολοφονήθηκε ενώ περπατούσε σε πάρκο στο Λονδίνο την παραμονή των Χριστουγέννων. Η αστυνομία βρήκε το πτώμα της 22χρονης Iuliana Tudos δίπλα σε περίπτερο στην καρδιά του πάρκου Finsbury.

Οι αξιωματικοί δεν έδωσαν από την αρχή τα στοιχεία της στη δημοσιότητα μέχρι να εντοπίσουν τους συγγενείς της στο εξωτερικό και να τους ενημερώσουν για τη δολοφονία της.

Πραγματοποιείται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της, με τη Scotland Yard να επιβεβαιώνει πως αντιμετωπίζουν τον θάνατό της ως δολοφονία. Ένας αξιωματικός φωτογράφιζε διάφορα αντικείμενα και ρούχα που ήταν διασκορπισμένα στο γρασίδι δίπλα στο γήπεδο.

