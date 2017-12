Πιθανή κλοπή προκάλεσε το συναγερμό στην Oxford Street του Λονδίνου

Σύμφωνα με την Daily Mirror, εκατοντάδες καταναλωτές, που βρίσκονταν στα μαγαζιά, να τρέχουν ουρλιάζοντας, έπειτα από αναφορές για ένα «περιστατικό»

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας:

Η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην Oxford Street. Τοπικοί και ένοπλοι αστυνομικοί βρέθηκαν στον σημείο.

Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει πως υπάρχουν πυροβολισμοί ή οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά λόγω πτώσης.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο.

#dedenhams just got smashed and robbed. pic.twitter.com/P0md3QmGVH

Lady injured on her head in #houseoffraser #oxfordstreet #bbcnews after announcement all leaving the store. pic.twitter.com/yWW0ZMLXKZ