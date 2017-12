Έξαλλος ο Ερντογάν με το σκίτσο Ολλανδού καρτουνίστα

Έξαλλος έγινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το σκίτσο ενός Ολλανδού καρτουνίστα που τον εμφανίζει να φορά εσώρουχο με τη σημαία του ISIS και να κάνει σeξ με το μπλε πουλί -έμβλημα του Twitter.

Ο σκιτσογράφος Ρούμπεν Οπενχάιμερ ανήρτησε το επίμαχο σκίτσο στο λογαριασμό του στο Twitter με τη λεζάντα «ο Ερντογάν δεν κάνει σeξ με κατσίκες» -αναφορά στο σχετικό σχόλιο που είχε κάνει παλαιότερα για τον Τούρκο πρόεδρο ο Γερμανός κωμικός Γιαν Μπέμερμαν σ’ ένα ποίημα που είχε διαβάσει σε σατιρική εκπομπή του ZDF, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ερντογάν, που τον έσυρε στα δικαστήρια.

Blij dat minister niet mee zal werken aan een Turks verzoek tot uitlevering, teleurgesteld dat hij pas na aansporing van D66 VVD en PvdA lijkt in te zien dat klacht van Turks staatshoofd anders is dan van staatsburger, dus inzet van minister van BuZa vergt https://t.co/9ntvePPDiq

Τουρκικό δικαστήριο έστειλε δικαστική εντολή στο Twitter και τον Οπενχάιμερ για να απομακρύνουν το σκίτσο, αλλά ο Ολλανδός καρτουνίστας αντέδρασε αναρτώντας το εκ νέου με το σχόλιο: «Ώστε αυτό είναι το σκίτσο που θέλει να εξαφανίσει ο Ερντογάν από το Twitter. Θα είναι πολύ ανόητο αν απευθύνω τώρα έκκληση για μαζική αναπαραγωγή του;»

Μάλιστα ανέβασε και φωτογραφίες της δικαστικής εντολής σημειώνοντας:! «Τα Χριστούγεννα ήρθαν φέτος νωρίς! Με τη μορφή μιας δικαστικής εντολής εκ μέρους του Μεγάλου Κατσικο-φάγου φίλου μου Ερντογάν...»

Christmas came early this year! En wel in de vorm van een gerechtelijk bevel namens mijn Grote Geitenneukende Vriend Erdogan.

Zou toch eigenlijk wel lollig zijn om me te laten bijstaan door Theo Hiddema. Wordt vervolgd... pic.twitter.com/H8tQ82ehqT