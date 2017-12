Νέα Υόρκη: Έκρηξη στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων. Πληροφορίες για τραυματίες

Τρόμος και πανικός στη Νέα Υόρκη μετά από πληροφορίες για έκρηξη στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων Πορτ Οθόριτι, στο Μανχάταν. Πληροφορίες πως τουρίστες ποδοπατήθηκαν όταν άρχισαν να τρέχουν τρομοκρατημένοι!

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (μεσημέρι ώρα Ελλάδας) στη Νέα Υόρκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη και τρομοκρατημένοι τουρίστες και άλλοι επιβάτες ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν.

Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων Πορτ Οθόριτι, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί πάνω από 65 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Στην περιοχή έχουν συρρεύσει ασθενοφόρα.

Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες, κάνουν λόγο για pipe bomb δηλαδή αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετείται μέσα σε σωλήνα.

Την ευρύτερη περιοχή έχει αποκλείσει η αστυνομία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί από τις αρχές για την έκρηξη.

"A possible pipe bomb detonated in a passageway below ground at Port Authority." - @GioBenitez on the scene in New York City: https://t.co/TY0EO39odK pic.twitter.com/mEsCfej4ja

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για έκρηξη στο σταθμό που βρίσκεται στην 42η και ην 8η λεωφόρο στο Μανχάταν.

Οι γραμμές A, C και E εκκενώνονται.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017