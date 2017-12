Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Έκρηξη στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη καθώς πριν από λίγο σημειώθηκε έκρηξη σε κεντρικό σταθμό λεωφορείων Πορτ Οθόριτι στο Μανχάταν, σύμφωνα με αναφορές σε social media

Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει και η αστυνομία που σπεύδει επί τόπου, ενώ ήδη εκκενώνονται κάποιες γραμμές.

Στον σταθμό έχουν μεταβεί και οχήματα της Πυροσβεστικής, όπως μετέδωσε η New York Post.

Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων Πορτ Οθόριτι, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί πάνω από 65 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Στην περιοχή έχουν συρρεύσει ασθενοφόρα.

Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες, κάνουν λόγο για pipe bomb δηλαδή αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετείται μέσα σε σωλήνα.

Την ευρύτερη περιοχή έχει αποκλείσει η αστυνομία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί από τις αρχές για την έκρηξη.

BREAKING: New York City police are responding to reports of an explosion at 42nd St. and 8th Ave, subways being evacuated https://t.co/s1mCexB2tM pic.twitter.com/nhWC2Z7673

I'm outside the Port Authority Bus Terminal, where police say they're responding to a possible explosion. I've talked to a couple people who said they heard a loud sound, but nothing is confirmed pic.twitter.com/5GhzHZnmfS