Η υπογραφή Τραμπ άνοιξε τις Πύλες της Κολάσεως στη Μέση Ανατολή. Σκληρές εικόνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ με μια του απόφαση, με μια… υπογραφή, έχει κάνει άνω – κάτω τη Μέση Ανατολή! Αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και η -ήδη πολύπαθη- περιοχή φλέγεται! Σε όλο τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες διαδηλώσεις μετά την προσευχή της Παρασκευής. Ήταν μια ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι είναι… στα κάγκελα με τον αμερικανό Πρόεδρο!

Ο ΟΗΕ, κατά την έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, εξέφρασε «την ιδιαίτερη ανησυχία του για τον κίνδυνο βίαιης κλιμάκωσης» της έντασης. Αυτό δήλωσε ο Νικολάι Μλαντένοφ ειδικός συντονιστής για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν στη διάρκεια της χθεσινής «ημέρας οργής». Ένας δεύτερος Παλαιστίνιος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Οι ταραχές πολλές και οι εικόνες από τις αεροπορικές επιδρομές δραματικές.

Μια στιγμή όμως ήταν συγκλονιστική. Ήταν η στιγμή που ο πατέρας του νεαρού άνδρα που πέθανε, στεκόταν πάνω από την σορό του γιου του. «Σε παρακαλώ Θεέ μου, άφησέ με να τον φιλήσω μια φορά ακόμα», έλεγε κλαίγοντας με λυγμούς…

Στιγμές άγριες, στιγμές πολέμου – Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές

"Please God, let me kiss him one more time," a grief stricken father says over his son's body, killed in Gaza today by Israeli airstrike. pic.twitter.com/o8yGA8hheS — CJ Werleman (@cjwerleman) December 8, 2017

Martyr Mahmoud Al Masri 30y/o who was shot dead during the clashes with israeli occupation forces near the borders of Gaza. pic.twitter.com/P00rVSggQI — Mustafa (@MustafAbuZir_E) December 8, 2017

Explosion seen inside Gaza as @i24News_EN correspondent @ShaiBenari reports live from the border. Possible IDF strike following earlier rocket fire from Gaza. Reports from inside Gaza list injuries. For the latest developments watch here: https://t.co/xwGbfX6Kfj pic.twitter.com/6dQvqupRYA — Jessi Satin (@JessSatin) December 8, 2017

1 Palestinian martyred and more than 10 injured in the last #Israeli attack on the northern of the #Gaza strip.. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/aUxhJlw12c — Palestine Observer (@PalObserver) December 8, 2017

Η απόφαση Τραμπ για την Ιερουσαλήμ, οι σφοδρές αντιδράσεις και οι ρουκέτες!

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι αναχαίτισε μια ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Σε απάντηση έπληξε στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά…

Ο στρατός διευκρίνισε ότι έπληξε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης και μια αποθήκη όπλων. Οι αυτόπτες μάρτυρες επεσήμαναν ότι οι περισσότεροι τραυματίες διέμεναν σε ένα κτίριο δίπλα από το στρατόπεδο.

Αργότερα ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι μια ρουκέτα από τη Γάζα έπεσε στην ισραηλινή πόλη Σιντερότ. Χωρίς, όμως, να διευκρινίσει αν προκάλεσε θύματα.

Περισσότεροι από 80 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα από τα πραγματικά πυρά και τις πλαστικές σφαίρες των Ισραηλινών στρατιωτών, σύμφωνα με την υπηρεσία διακομιδής της Ερυθράς Ημισελήνου. Δεκάδες ακόμη υπέφεραν από την εισπνοή δακρυγόνων. Τριάντα ένας τραυματίστηκαν την Πέμπτη.

«Δεν θέλουμε κενά λόγια, θέλουμε πέτρες και καλάσνικοφ»!

Μετά το τέλος της προσευχής της Παρασκευής στο τέμενος Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ, οι πιστοί κατευθύνθηκαν προς τις πύλες της Παλιάς Πόλης φωνάζοντας: «Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσά μας» και «Δεν θέλουμε κενά λόγια, θέλουμε πέτρες και καλάσνικοφ».

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών.

Στη Χεβρόνα, τη Βηθλεέμ και τη Ναμπλούς δεκάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Στη Γάζα, η Χαμάς, που ελέγχει τον θύλακα και έχει ζητήσει να κηρυχθεί μια Τρίτη ιντιφάντα, κάλεσε τους πιστούς να διαδηλώσουν.

«Όποιος μεταφέρει την πρεσβεία του στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ θα γίνει εχθρός των Παλαιστίνιων και στόχος των οργανώσεών τους», τόνισε ο Φάτι Χάμαντ, ηγέτης της Χαμάς την ώρα που διαδηλωτές στη Γάζα έκαιγαν αφίσες του Τραμπ.

«Κηρύσσουμε ιντιφάντα μέχρι την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ και όλης της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις περιορίστηκαν καθώς έπεφτε η νύχτα.

«Θάνατος στον διάβολο»!

Στη Ραμάλα ο σύμβουλος θρησκευτικών θεμάτων του Αμπάς δήλωσε ότι η απόφαση του Τραμπ αποτελεί όνειδος για το ισλάμ και τον χριστιανισμό.

«Η Αμερική αποφάσισε να εκλέξει έναν πρόεδρο που έχει προκάλεσε εχθρότητα με όλους τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς», δήλωσε ο Μαχμούντ αλ Χάμπας.

Στο Ιράν, που δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ το Ισραήλ, διαδηλωτές έκαψαν φωτογραφίες του Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου φωνάζοντας «Θάνατος στον διάβολο».

Σφοδρές αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή

Στο Κάιρο, πρωτεύουσα της Αιγύπτου που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και έχει υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο τέμενος αλ Άζχαρ και στον περίβολό του φώναξαν: «Η Ιερουσαλήμ είναι αραβική! Τραμπ, παράφρονα, οι Άραβες είναι παντού!».

Ο μεγάλος ιμάμης του Αλ Άζχαρ ματαίωσε τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιορδανία, την Τυνησία, τη Σομαλία, την Υεμένη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, ενώ εκατοντάδες διαμαρτυρήθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ