Τα τουρκικά ΜΜΕ αποθεώνουν τον Ερντογάν

Αυτό που ήθελε ο Ερντογάν το πέτυχε αναφέρει ο εξόριστος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ. Όπως τονίζει η επίσκεψη του Ερντογάν δεν ήταν τίποτε άλλο από να προβάλλει πόσο ισχυρός είναι στο εσωτερικό του ακροατήριο.

Τα τουρκικά ΜΜΕ τον έχουν ανακηρύξει ήδη "κατακτητή". Η επίσκεψη στην Ελλάδα ήταν απλά το μέσο για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του.

