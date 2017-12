Έδερνε άγρια τη γυναίκα του για τα likes στο facebook. Προσοχή σκληρές εικόνες

H 21χρονη Adolfina Camelli Ortigoza χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης στο πρόσωπό της. Ο ζηλιάρης σύζυγός της Pedro Heriberto Galeano τη χτυπούσε ανελέητα για κάθε like που της είχαν κάνει στο facebook.

Το πρόσωπό της είχε παραμορφωθεί εντελώς από τα άγρια βασανιστήρια. Ο δικηγόρος της 21χρονης υποστήριξε ότι ο 32χρονος σύζυγός της γινόταν βίαιος όταν κάποιος της έκανε like στις φωτογραφίες που ανέβαζε στο facebook.



Ο δικηγόρος της Arnaldo Martinez είπε πως ο σύζυγός της την ενημέρωνε κάθε φορά που κάποιος έκανε like. Οι φίλοι της δεν είχαν ιδέα ότι κάθε φορά που της έκαναν like την ξυλοκοπούσε άγρια. «Το στόμα της ήταν όλο σπασμένο. Διαλυμένο. Το δέρμα της κρεμόταν από τα χτυπήματα. Έλεγχε τα προσωπικά της social media. Τα μηνύματα και τις φωτογραφίες. Για κάθε like που της έκαναν, τη σάπιζε στο ξύλο και την κατηγορούσε ότι έχει σχέση μαζί τους».

Η 21χρονη ήταν τόσο παραμορφωμένη από τα χτυπήματα που δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τον εαυτό της. Σοκαρίστηκε όταν της έδειξαν φωτογραφίες της μετά τον ξυλοδαρμό. Έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την ανακατασκευή του ρινικού της διαφράγματος και των χειλιών της.