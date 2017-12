Οι Χούτι σκότωσαν τον πρώην πρόεδρο της Υεμένης

Νεκρός είναι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ο τέως πρόεδρος της Υεμένης Άλι Αμπντάλα Σάλεχ, ενώ στα ΜΜΕ δόθηκαν και φωτογραφίες της σορού του.

Ο πρώην πρόεδρος της Υεμένης, Άλι Αμπντάλα Σάλεχ δολοφονήθηκε από τους αντάρτες Χούτι, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ενημερωμένες πηγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηττημένος ηγέτης σκοτώθηκε ενώ κατευθυνόταν στην πόλη Μααρμπίμ στην Υεμένη. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούτι ανατίναξαν την κατοικία του Σάλεχ, στην πρωτεύουσα Σανάα.

BREAKING: There are allegations that Former Yemeni President Saleh was killed by Houthi Rebels. Yet to be confirmed. More details to Follow #Yemen pic.twitter.com/tymhN6uNsR