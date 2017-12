Εκρηκτικά βρέθηκαν σε πακέτο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη Πότσδαμ της Γερμανίας, κοντά στο Βερολίνο, όταν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός κοντά σε μια υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά. Οι Αρχές εκκένωσαν την αγορά και πυροτεχνουργοί της αστυνομίας προχώρησαν στην εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού.



Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες κλήθηκαν αφού ένα ύποπτο δέμα παραδόθηκε σε ένα φαρμακείο. «Η υποψία ενός (αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού) επιβεβαιώθηκε» ανέφερε η αστυνομία στο Twitter. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.



Η εφημερίδα Potsdamer Neueste Nachrichten έγραψε ότι το φαρμακείο ειδοποίησε την αστυνομία αφού παρέλαβε ένα δέμα μεγέθους 40 εκ. επί 50 εκ. που περιείχε ύποπτα καλώδια και ένα μηχανισμό.



Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο ο εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε μπροστά από το φαρμακείο, ενώ η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine, επικαλούμενη μια εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, έγραψε ότι το ύποπτο δέμα περιείχε ένα μεταλλικό κουτί, το οποίο άνοιξε ένας υπάλληλος του φαρμακείου.



Συγκεκριμένα, το κουτί περιείχε «καρφιά και κάποιου είδους σκόνη», όπως διευκρίνισε λίγο αργότερα ο υπουργός Εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης Καρλ Χάινς Σχρέτερ στο τηλεοπτικό δίκτυο n-tv.



Τοπικά μέσα, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν νωρίτερα ότι το ύποπτο δέμα εντοπίστηκε κοντά σε ένα καρουσέλ, εκφράζοντας φόβους ότι στόχος του δράστη ή των δραστών ήταν μικρά παιδιά.



Αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή συνέστηναν προς τους κατοίκους των κτιρίων της περιοχής να μην βγουν από τα σπίτια τους.



Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα η αστυνομία κλήθηκε στις 15:30 τοπική ώρα. Τρεις ώρες αργότερα οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός είχε εξουδετερωθεί. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, πιθανόν από την ελεγχόμενη έκρηξη.



Οι χριστουγεννιάτικες αγορές άνοιξαν στη Γερμανία τη Δευτέρα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και τσιμεντένια οδοφράγματα για την προστασία των καταναλωτών. Περίπου 2.600 χριστουγεννιάτικες αγορές υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα.

German police evacuate #Christmas market in #Potsdam in IED scare



Police have responded to a suspicious package near a Christmas market in Potsdam, near Berlin. Authorities later said that the package appeared to be an improvised explosive device (IED).https://t.co/CHZf2hvPxJ pic.twitter.com/EJ2QSNxG4w