Αρραβωνιάστηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ!

Ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες, αρραβωνιάστηκε και ετοιμάζετε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησιάς! Ο λόγος για τον πρίγκιπα Χάρι.

Με έκτακτες ειδήσεις τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησαν τον αρραβώνα του πρίγκιπα Χάρι και της Αμερικανίδας ηθοποιού Μέγκαν Μαρκλ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρίγκιπας Κάρολος με ανακοίνωσή του και ο γάμος του ζευγαριού αναμένεται την άνοιξη.

Ο 33χρονος πρίγκιπας είναι πέμπτος στη σειρά για τη διαδοχή στον βρετανικό θρόνο.

Σύμφωνα με το Skynews, ο αρραβώνας έγινε πριν λίγες μέρες στο Λονδίνο ενώ, όπως μεταδίδει το BBC, ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσε με ενθουσιασμό πως πήρε την ευλογία των γονιών της 36χρονης ηθοποιού.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6