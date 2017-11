Καμία ένδειξη για επίθεση στο κεντρικό Λονδίνο. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό

Άνοιξαν οι δύο σταθμοί που είχαν κλείσει, στο Όξφορντ Σέρκους και στη Μποντ Στριτ, έχουν πλέον ανοίξει ξανά και οι συρμοί σταματούν κανονικά.

Κανέναν ύποπτο, κανένα θύμα και καμία ένδειξη πυροβολισμών δεν έχει εντοπίσει έως τώρα η Αστυνομία του Λονδίνου, μετά τον πανικό που έλαβε χώρα στην εμπορική καρδιά της πόλης, στον σταθμό Μετρό στο Όξφορντ Σέρκους και στον εμπορικό δρόμο Όξφορντ Στριτ λόγω πληροφοριών για πυροβολισμούς.

Η Αστυνομία ως τώρα δεν έχει αλλάξει την οδηγία της ότι όσοι έχουν κρυφτεί σε κτήρια της Όξφορντ Στριτ θα πρέπει να παραμείνουν στο σημείο όπου βρίσκονται, ενώ ζητά από τους υπόλοιπους να αποφύγουν ή να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Νωρίτερα

Εκκενώθηκε σταθμός του μετρό στο Λονδίνο και στο σημείο έχουν σπεύσει πάνοπλοι αστυνομικοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκκενώθηκε ο σταθμός του μετρό Oxford Circus. Σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Ο σταθμός βρίσκεται στην καρδιά της πιο εμπορικής περιοχής της βρετανικής πρωτεύουσας, η οποία σήμερα είχε αυξημένη κίνηση λόγω των εκπτώσεων της «Μαύρης Παρασκευής»

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συστήνουν στους πολίτες που κινούνται στην Όξφορντ Στριτ να μπουν σε κοντινά κτίρια.

Ανεπίσημες πηγές της Scotland Yard κάνουν λόγο για «περιστατικό» που ενδέχεται να συνδέεται με τρομοκρατία.

Συγκεκριμένα, με τα ΜΜΕ να τονίζουν πως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν φτάσει στον σταθμό του μετρό Oxford Circus, στο Λονδίνο, μετά από αναφορές για ένα «περιστατικό».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως είδαν έντρομους επιβάτες του μετρό να φεύγουν τρέχοντας από το σημείο.

H βρετανική αστυνομία μεταφορών επιβεβαίωσε ότι στελέχη της έχουν σπεύσει στον σταθμό, ανταποκρινόμενα σε ένα «περιστατικό».

«Αυτή τη στιγμή ο σταθμός είναι κλειστός, παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή» ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι η περιοχή περιμετρικά του σταθμού έχει αποκλειστεί. Πυροσβεστικά κατευθύνονται στο σημείο.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία διαχείρισης των μεταφορών, Transport for London, οι συρμοί διέρχονται αλλά δεν σταματούν στον σταθμό εξαιτίας ενός περιστατικού που δεν έχει διευκρινιστεί.

