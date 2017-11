Βρήκαν την… χαμένη Ατλαντίδα; Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη!

Mια συγκλονιστική ανακάλυψη σε μια λίμνη της Τουρκίας έκαναν αρχαιολόγοι. Συγκεκριμένα βρήκαν στο βυθό τα ερείπια ενός κάστρου 3.000 ετών!

Οι αρχαιολόγοι ερευνούσαν την λίμνη Βαν, που είναι και η μεγαλύτερη στην γείτονα. Έχει μήκος 119 χιλιόμετρα, εμβαδόν 3.755 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 451 μέτρα.

Οι έρευνες «μετρούν» ήδη μια δεκαετία, ωστόσο πλέον απέδωσαν «καρπούς»! Το επιβλητικό κάστρο που ανακαλύφθηκε κόβει την ανάσα. Τηρουμένων των αναλογιών είναι σε ανέλπιστα καλή κατάσταση, με τα τείχη του να έχουν ύψος μέχρι και τέσσερα μέτρα!

Πιστεύεται πως κατασκευάστηκε την εποχή του Σιδήρου ως μέρος του πολιτισμού των Urartu. Γνωστού και ως Βασιλείου των Βαν, που χρονολογικά τοποθετείται στην περιοχή μεταξύ 9ου και 6ου π.Χ. αιώνα. Μάλιστα έχουν αρχίσει να μιλούν για τη χαμένη Ατλαντίδα.

Οι αρχαιολόγοι που βρέθηκαν μπροστά στην ίδια την… Ιστορία, εργάζονται στο Πανεπιστήμιο του Van Yüzüncü Yıl. Ο Tahsin Ceylan, επικεφαλής των δυτών που συμμετείχαν στις έρευνες, δηλώνει πως στόχος του ήταν… άλλος. Και συγκεκριμένα το τέρας της λίμνης Βαν! Ένα μυθικό πλάσμα -υποτίθεται- παρόμοιο με το θρυλικό τέρας του Λοχ Νες. Τελικά βρήκε το αρχαίο κάστρο!

«Υπήρχε μια φήμη πως ίσως υπήρχε κάτι κάτω από το νερό αλλά οι περισσότεροι αρχαιολόγοι και υπεύθυνοι μουσείων μας είπαν πως δεν θα βρούμε τίποτα», λέει στην τουρκική Daily Sabah.

Το επίπεδο της στάθμης του νερού στην λίμνη έχει αλλάξει πολλάκις τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Οι ερευνητές όμως θεωρούν πως κάποτε ένας πολιτισμός ευημερούσε στο σημείο.

«Πολλοί πολιτισμοί και άνθρωποι είχαν εγκατασταθεί γύρω από τη λίμνη Βαν«, λέει ο Tahsin Ceylan και συνεχίζει: «Ονόμασαν την λίμνη «πάνω θάλασσα» και πίστευαν πως έκρυβε πολλά μυστήρια. Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό, εργαζόμαστε για να αποκαλύψουμε τα μυστικά της».

Ο επικεφαλής των δυτών είναι συνεπαρμένος από την ανακάλυψη και δηλώνει: «Αρχαιολόγοι θα έρθουν για να εξετάσουν την ιστορία του και να δώσουν πληροφορίες. Εντοπίσαμε την ακριβή τοποθεσία του και το φωτογραφήσαμε, κάνοντας πρόοδο στην έρευνα. Πλέον πιστεύουμε πως ανακαλύψαμε μια νέα περιοχή για μελέτη από τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς».

Λογικό κι επόμενο να μιλούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την χαμένη Ατλαντίδα…

A 3,000 year old fortress was discovered at the bottom of Lake Van in Turkey. pic.twitter.com/q3nnxglIw6