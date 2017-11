Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στην περιοχή Μπάκιγχαμσάιρ, στη νότια Αγγλία

Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στον αέρα πάνω απ' την Αγγλία.. Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις βρετανικές αρχές καθώς όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης συγκρούστηκαν στον αέρα αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο, στην περιοχή Μπάκιγχαμσάιρ, στη νότια Αγγλία.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό. «Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έχει φτάσει στο σημείο του ατυχήματος κοντά στο χωριό Γουάντερσνον» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, και συνεχίζει: «Η αστυνομία συντονίζει τις έρευνες και αντιμετωπίζει το περιστατικό, το οποίο μας έγινε γνωστό στις 12:06 το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα)».

Επί τόπου σπεύδουν ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής απ' τις γύρω περιοχές, μεταδίδει το BBC, καθώς και ομάδα της υπηρεσίας της πολιτικής αεροπορίας για να διερευνήσει το περιστατικό.

Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day