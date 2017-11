Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στο Μπέλφαστ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Μπέλφαστ, ο οποίος έχει τυλιχθεί στις φλόγες.



Φωτογραφίες που διακινούνται μέσω social media, δείχνουν πυκνούς καπνούς και φλόγες να αναδύονται από τον πύργο Κουλμόιν στο Ντάνμερι, προάστιο της πρωτεύουσας.



Εικάζεται πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του όγδοου ή του ενάτου ορόφου του 14οροφου κτιρίου.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής αρκετοί άνθρωποι διασώθηκαν από το κτίριο που βρίσκεται στο Σέιμουρ Χιλ.



Πέντε μονάδες της πυροσβεστικής επιχειρούν στο εσωτερικό του κτριίου ενώ, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής νεκροί ή τραυματίες.

Current situation at Coolmoyne House in Dunmurry near Seymour Hill where a block of flats is on fire @BBCNewsNI @bbcnewsline pic.twitter.com/yLhckkbbJI