Η στιγμή του σεισμού που στοίχισε τη ζωή περισσότερων των 300 ανθρώπων στο Ιράν

Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον φονικό σεισμό των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος σημειώθηκε στα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν την Κυριακή, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στην ιρανική επαρχία Κερμανσάχ, οι αρχές της οποίας κήρυξαν τριήμερο πένθος.



Νεότερος απολογισμός των θυμάτων του σεισμού κάνει λόγο για 328 νεκρούς στο Ιράν και περισσότερους από 2.500 τραυματίες, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Isna.



Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβαίνουν όλο και περισσότερα βίντεο από τη στιγμή που τα ρίχτερ ταρακουνούν Ιράκ και Ιράν.



Όπως φαίνεται σε αυτά, μόλις γίνεται αισθητός ο σεισμός, ο κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος, ενώ αντικείμενα πέφτουν σε σπίτια και γραφεία. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ανέβασε ένας χρήστης από σούπερ μάρκετ, στο οποίο φαίνονται όλα τα προϊόντα να σωριάζονται από τα ράφια.

Video shows the moment strong #earthquake hit parts of #Iran and #Iraq pic.twitter.com/FnLLT20dnj